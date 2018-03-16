Україна завершила єврокубковий сезон на 8-му місці в рейтингу асоціацій УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив Рейтинг асоціацій за підсумками чергового єврокубкового тижня, де Україна йде на 8-му місці.
З урахуванням того, що всі представники країни припинили боротьбу в еврокбках нинішнього сезону, Україна вже не підніметься вище 8-го місця, але і не опуститься нижче, в опублікованому рейтингу.
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" програли свої матчі на цьому тижні римським "Ромі" і "Лаціо", відповідно. Таким чином, в України залишилося в рейтингу 41,133 бали.
Читайте такожКиївське "Динамо" програло "Лаціо" та вибуло з Ліги ЄвропиУ найближчого конкурента Португалії майже на 5,8 бала більше. А відстаючі від України в рейтингу Бельгія і Туреччина також позбулися всіх своїх представників у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.
Рейтинг асоціацій УЄФА
1. Іспанія – 103,998 (4/7 команд);
2. Англія – 77,748 (3/7);
3. Італія – 74,749 (3/6);
4. Німеччина – 70,427 (2/7);
5. Франція – 55,415 (1/6);
6. Росія – 53,182 (1/5);
7. Португалія – 46,915 (1/6);
8. Україна – 41,133 (0/5);
9. Бельгія – 38,500 (0/5);
10. Туреччина – 35,800 (0/5);