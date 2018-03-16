Україна завершила єврокубковий сезон на 8-му місці в рейтингу асоціацій УЄФА

"Шахтар" і "Динамо" одночасно не змогли подолати італійський бар'єр.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив Рейтинг асоціацій за підсумками чергового єврокубкового тижня, де Україна йде на 8-му місці.

З урахуванням того, що всі представники країни припинили боротьбу в еврокбках нинішнього сезону, Україна вже не підніметься вище 8-го місця, але і не опуститься нижче, в опублікованому рейтингу.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" програли свої матчі на цьому тижні римським "Ромі" і "Лаціо", відповідно. Таким чином, в України залишилося в рейтингу 41,133 бали.

Читайте такожКиївське "Динамо" програло "Лаціо" та вибуло з Ліги ЄвропиУ найближчого конкурента Португалії майже на 5,8 бала більше. А відстаючі від України в рейтингу Бельгія і Туреччина також позбулися всіх своїх представників у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Рейтинг асоціацій УЄФА

1. Іспанія – 103,998 (4/7 команд);

2. Англія – 77,748 (3/7);

3. Італія – 74,749 (3/6);

4. Німеччина – 70,427 (2/7);

5. Франція – 55,415 (1/6);

6. Росія – 53,182 (1/5);

7. Португалія – 46,915 (1/6);

8. Україна – 41,133 (0/5);

9. Бельгія – 38,500 (0/5);

10. Туреччина – 35,800 (0/5);