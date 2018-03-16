Циганков про матч "Динамо" з "Лаціо": другий гол остаточно добив нас

Футболіст прокоментував поразку "Динамо" в єврокубках.

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков поділився думкою щодо поєдинку Ліги Європи проти італійського "Лаціо" в Києві (0:2).

«Нам попався хороший сильний суперник, ми знали, проти кого граємо, але, незважаючи на це, у нас були моменти, треба було їх вирішувати і в обороні зіграти компактніше. У перерві тренер попросив додати в атаці і надійніше грати в обороні.

Другий гол нас остаточно добив, оскільки вже дуже мало часу залишалося на те, щоб змінити результат на свою користь, відіграти два м'ячі.

Чи це провал? Думаю, що 50 на 50. Адже були моменти, коли удача від нас відвернулася. Налаштовувалися зіграти агресивно, все-таки грали вдома. До речі, хочу подякувати кожному вболівальнику, який прийшов підтримати нас.

Команда у нас тільки будується, тож це буде хороший досвід для кожного гравця нашої команди», — сказав Циганков в ефірі телеканалу «Футбол».

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" вилетіло з Ліги Європи, програвши "Лаціо".