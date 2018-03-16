Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи (результати матчів)

Австрійський "Зальцбург" вибив з турніру "Боруссію" Андрія Ярмоленка.

Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Цікаво, що всі вісім команд-чвертьфіналістів представляють вісім різних країн. Сенсаційно вилетіла з турніру дортмундська "Боруссія", за яку виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко. Сам екс-динамівець, нагадаємо, в даний час травмований.

В найгучнішій за статусом парі суперників "Арсенал" повторно обіграв "Мілан" - тепер на своєму полі.

Як повідомляв УНІАН, у четвер "Динамо" поступилося "Лаціо" - 0:2 - і припинило боротьбу в Лізі Європи.

Ліга Європи. 1/8 фіналу

Матчі-відповіді

Локомотив (Росія) – Атлетіко (Іспанія) 1:5 (перший матч - 0:3)

Вікторія Пльзень (Чехія) – Спортинг (Португалія) 2:1 (перший матч – 0:2)

Атлетик (Іспанія) – Марсель (Франція) - 1:2 (перший матч – 1:3)

Арсенал (Англія) – Мілан (Італія) 3:1 (перший матч – 2:0)

Зальцбург (Австрія) – Боруссія Д (Німеччина) - 0:0 (перший матч – 2:1)

Зеніт (Росія) – Лейпциг (Німеччина) - 1:1 (перший матч – 1:2)

Ліон (Франція) – ЦСКА (Росія) - 2:3 (перший матч – 1:0)

Динамо (Київ, УКРАЇНА) - Лаціо (Італія) - 0:2 (перший матч - 2:2)