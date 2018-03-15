Наставник "Лаціо" Індзагі: ми заслужили на цю перемогу

Сімоне Індзагі прокоментував матч у Києві з "Динамо".

Головний тренер «Лаціо» Сімоне Індзагі поспілкувався з журналістами після виїзної перемоги в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Динамо» (0:2).

"Я дуже вдячний всім хлопцям, які сьогодні виходили на поле в складі нашої команди. Вони заслужили на цю перемогу. В цьому сезоні ми виграли Суперкубок країни, було багато хороших матчів у нашому виконанні, тому я очікував, що сьогодні нам вдасться досягти позитивного для себе результату. «Динамо» дуже мало програє в Європі, особливо на своєму полі, тому наша перемога стає від цього ще більш значущою", - сказав Сімоне Індзагі, чиї слова наводить офіційний сайт "Динамо".

Гру провідного форварда своєї команди Чіро Іммобіле тренер прокоментував так:

"Усі наші футболісти проявили себе з найкращого боку. Так, Чіро не забив сьогодні, але він приділяв увагу обороні і організовував наші атаки. Тим не менш, перемогу заслужила вся команда".

Як повідомляв УНІАН, у четвер у Києві "Лаціо" обіграв "Динамо" - 2:0 - і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи.