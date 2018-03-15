Хачеріді відмовився вийти на заміну в матчі з "Лаціо"

Наставник "Динамо" Олександр Хацкевич поділився думкою про матч з італійським клубом.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич повідомив, що захисник киян Євген Хачеріді відмовився виходити на заміну в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Лаціо» (0:2).

В кінці першого тайму пошкодження отримав захисник команди Тамаш Кадар. Євген Хачеріді почав переодягатися, щоб вийти на заміну, однак на поле так і не вийшов. У підсумку на заміну вийшов Шабанов.

Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції так пояснив непорозуміння:

"Спочатку повинен був вийти Хачеріді, але Женя сказав, що лівого центрального захисника він зіграти не зможе".

Що стосується Кадара, то пошкодження угорського гравця виявилося серйозним.

"У нього досить важка травма. Він відчув клацання у задньому м'язі. Не знаю, на який період Кадар вибув, але пошкодження у нього досить серйозне", - сказав Хацкевич.

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Поразку "Динамо" з рахунком 0:2 наставник "Динамо" прокоментував так:

"Виходячи зі складу «Лаціо», ми припускали агресивний початок матчу з боку суперника. Але абсолютно згоден, що в дебюті зустрічі ми занадто низько сіли, повністю віддавши ініціативу супернику. Контргри в нас не було, виходу з оборони в атаку — теж. Тим не менш, ми втримали цей натиск «Лаціо», а гол пропустили після стандартного положення. Тож говорити про якийсь острах я б не став — нам просто не вистачило досвіду міжнародних матчів. Таких поєдинків у чемпіонаті у нас дуже і дуже мало.

Рівень футболістів «Лаціо» набагато вище рівня наших футболістів. Треба це визнати. Нам не вистачило досвідчених виконавців у середині поля, в опорній зоні. З цієї причини ми провалили гру в перші хвилини матчу", – сказав Хацкевич.

У відповідь на прохання оцінити єврокубкову кампанію "Динамо" Хацкевич відповів:

"Звичайно, хотілося б пройти далі. Але, на жаль, не вийшло. Хлопцям я щойно подякував за спільну роботу в цій Лізі Європи. Можу і тут, публічно, сказати їм величезне спасибі".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" поступилося "Лаціо" - 0:2 - і вилетіло з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.