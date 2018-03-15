Київське "Динамо" програло "Лаціо" та вибуло з Ліги Європи

Матч завершився з рахунком 0:2.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Динамо" приймало італійський "Лаціо" з Риму і програло.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості активно розпочали матч й мали велику перевагу впродовж усього першого тайму. Логічним став епізод на 23-й хвилині, коли Лукас забив перший гол. Навіс з кута поля у воротарський майданчик призвів до того, що Лукас Лейва відірвався від Шепелєва і, випередивши воротаря Бойка, головою підрізав м'яч у сітку.

Після перерви інтрига зберігалася до 83-ї хвилини. А потім Стефан ді Врей завдав точний удар, який остаточно знищив шанси "Динамо" - 0:2.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

З урахуванням результату першої гри в Римі (2:2), кияни програли з загальним рахунком 2:4 і останнім з українських клубів вибули з розіграшу єврокубків.