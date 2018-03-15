Учасником матчу Ліги чемпіонів став кіт - УЄФА відкрив дисциплінарну справу

У Стамбулі тварина, яка вибігла на поле, потішила вболівальників, але змусила вжити заходів УЄФА.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти турецького «Бешикташа» через порушення регламенту уболівальниками на матчі з «Баварією», який відбувся вчора в Стамбулі (1:3).

Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Серед порушень цілком стандартні – блокування проходів на трибунах, кидання сторонніх предметів, але є й пункт – недостатньо ефективна організація поєдинку.

Останній пункт стосується інциденту, коли на футбольне поле вибіг кіт. Суддя Майкл Олівер був змушений призупинити матч, поки тварина не залишила поле.