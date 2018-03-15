Учасником матчу Ліги чемпіонів став кіт - УЄФА відкрив дисциплінарну справу
19:47, 15 березня 2018Футбол
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У Стамбулі тварина, яка вибігла на поле, потішила вболівальників, але змусила вжити заходів УЄФА.
Учасником матчу "Бешикташ" - "Баварія" став кіт / REUTERS
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти турецького «Бешикташа» через порушення регламенту уболівальниками на матчі з «Баварією», який відбувся вчора в Стамбулі (1:3).
Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Серед порушень цілком стандартні – блокування проходів на трибунах, кидання сторонніх предметів, але є й пункт – недостатньо ефективна організація поєдинку.
Останній пункт стосується інциденту, коли на футбольне поле вибіг кіт. Суддя Майкл Олівер був змушений призупинити матч, поки тварина не залишила поле.
This tubby orange #cat is the most exciting thing that's happened in today's #UEFA#ChampionsLeague game between #BayernMunich and #Beşiktaş .. A complete and utter meltdown by Beşiktaş in #Istanbul and an #insipid performance by Bayern. #catpower#kedigüçüpic.twitter.com/hcO0u68ya2— Ali (@Kalinandworld) March 14, 2018
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