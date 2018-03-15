Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові

Збір команди напередодні товариських матчів з Саудівською Аравією і Японією запланований у Харкові.

Став відомий точний план підготовки національної збірної України напередодні перших у 2018 році товариських матчів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть свій тренувальний збір найближчого понеділка. 19 березня гравці збірної України, викликані тренерським штабом, мають прибути до харківського готелю «Superior Golf & Spa Resort». Того ж вечора синьо-жовті проведуть перше тренувальне заняття на стадіоні «Металіст».

20 березня, у вівторок, на цій же арені о 18.00 розпочнеться відкрите тренування національної команди, на яке запрошуються усі бажаючі. Починаючи із 17.30 вхід для вболівальників у спеціально відведені сектори стадіону «Металіст» буде вільний.

Після обіду 21 березня національна команда візьме курс із Харкова на іспанську Малагу, де 23 березня збірна України зіграє товариський матч із Саудівською Аравією (початок — о 21.00 за київським часом). 27 березня українці зіграють в бельгійському Льєжі з Японією.