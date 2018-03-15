ФІФА в паніці від закликів бойкотувати ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

ФІФА продовжує зберігати мовчання, однак високопосадовці організації усвідомлюють, що після отруєння Сергія Скрипаля напруженість досягла критичної точки.

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) глибоко стурбовані ситуацією з появою закликів бойкотувати чемпіонат світу-2018, який пройде влітку в Росії.

Про це повідомляє іспанська AS.

«ФІФА знаходиться в стані паніки у зв'язку з появою закликів бойкотувати чемпіонат світу. Публічно організація продовжує зберігати мовчання, проте високопоставлені чиновники ФІФА усвідомлюють, що після отруєння Сергія Скрипаля напруженість досягла критичної точки.

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У ФІФА глибоко стурбовані ситуацією. Більш того, охоплені панікою. Президенту організації Джанні Інфантіно далеко не байдуже, що відбувається, незважаючи на те що він це приховує. Немає жодних ознак, що напруженість ослабне. Все виглядає так, що буде тільки гірше. А це ставить під загрозу ЧС-2018», — повідомляє видання.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей підтвердила, що скасує двосторонні зустрічі з представниками Росії на високому рівні, а також поїздки членів уряду Великобританії і королівської сім'ї на ЧС-2018 через справу колишнього полковника головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ Сергія Скрипаля, який був отруєний у Великобританії. Міністерство закордонних справ країни також попередило британських уболівальників, які планують відправитися влітку в Росію на ЧС-2018, про можливі антибританські настрої і утиски під час турніру.

У британських ЗМІ з'явилася інформація, що високопосадовці та чиновники Польщі, Японії і Австралії можуть приєднатися до Англії у бойкотуванні ЧС-2018 в разі, якщо буде доведена причетність Росії у справі з отруєнням Скрипаля. Федерація футболу Польщі пізніше спростувала цю інформацію.