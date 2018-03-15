Квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві коштують від 70 до 450 євро

Заявки на квитки будуть прийматися протягом тижня, до 22 березня, на сайті УЄФА.

Стали відомі ціни на квитки на фінал Ліги чемпіонів, який пройде 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський».

Квитки категорії 1 (центральні трибуни) коштують 450 євро, категорії 2 (трибуни ближче до кутів поля) – 320 євро, категорії 3 (за воротами) – 160 євро, категорії 4 (високі і низькі місця за воротами) – 70 євро.

Про це повідомляється на сторінці підтримки квиткової програми на сайті УЄФА.

Також реалізуються квитки для людей з інвалідністю. Для тих, хто пересувається на інвалідному візку, квитки коштують 70 євро з можливістю відвідати матч з провідником.

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Люди з інвалідністю, які пересуваються без коляски, також мають право потрапити на фінал разом з провідником за 70 євро.

В продажу доступна покупка квитка за 140 євро, по якому на матч має право потрапити один дорослий разом з дитиною до 14 років.

Заявки на квитки будуть прийматися протягом тижня, до 22 березня, 15.00 за київським часом, на офіційному сайті УЄФА. Квитки можна буде купити тільки через офіційну інтернет-сторінку УЄФА.

Детальніше про правила подачі заявок УНІАН писав тут.