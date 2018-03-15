Перед матчем "Динамо" - "Лаціо" будуть підвищені заходи безпеки
15:41, 15 березня 2018Футбол
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ФК "Динамо" просить уболівальників приходити на матч заздалегідь, бажано за дві години.
На матчі "Динамо" - "Лаціо" будуть підвищені заходи безпеки / РІА Новини
Правоохоронні органи ухвалили рішення підвищити заходи безпеки перед матчем Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо".
Як інформує офіційний сайт "Динамо", на НСК "Олімпійський" сьогодні ввечері будуть підвищені заходи безпеки.
Перед турнікетами розташують лінію металодетекторів, а також буде проводитися додатковий огляд.
ФК "Динамо" просить уболівальників приходити на матч заздалегідь, бажано за дві години.
Як повідомляє Sport Arena, "Лаціо" не продавав квитки на гостьовий сектор стадіону. В італійському клубі побоюються зіткнень між фанатськими угрупуваннями, проте керівництво "Динамо" все одно чекає приїзду уболівальників римської команди.
Матч "Динамо" - "Лаціо" розпочнеться сьогодні о 20:00. Перша гра завершилася з рахунком 2:2.
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