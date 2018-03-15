Перед матчем "Динамо" - "Лаціо" будуть підвищені заходи безпеки

ФК "Динамо" просить уболівальників приходити на матч заздалегідь, бажано за дві години.

Правоохоронні органи ухвалили рішення підвищити заходи безпеки перед матчем Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо".

Як інформує офіційний сайт "Динамо", на НСК "Олімпійський" сьогодні ввечері будуть підвищені заходи безпеки.

Перед турнікетами розташують лінію металодетекторів, а також буде проводитися додатковий огляд.

ФК "Динамо" просить уболівальників приходити на матч заздалегідь, бажано за дві години.

Як повідомляє Sport Arena, "Лаціо" не продавав квитки на гостьовий сектор стадіону. В італійському клубі побоюються зіткнень між фанатськими угрупуваннями, проте керівництво "Динамо" все одно чекає приїзду уболівальників римської команди.

Матч "Динамо" - "Лаціо" розпочнеться сьогодні о 20:00. Перша гра завершилася з рахунком 2:2.