Перед матчем "Динамо" - "Лаціо" будуть підвищені заходи безпеки

15:41, 15 березня 2018
Футбол
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На матч "Динамо" - "Лаціо" на "Олімпійському" продано 40 тисяч квитків / РІА Новини

Як інформує офіційний сайт "Динамо", на НСК "Олімпійський" сьогодні ввечері будуть підвищені заходи безпеки.

Перед турнікетами розташують лінію металодетекторів, а також буде проводитися додатковий огляд.

ФК "Динамо" просить уболівальників приходити на матч заздалегідь, бажано за дві години.

Як повідомляє Sport Arena, "Лаціо" не продавав квитки на гостьовий сектор стадіону. В італійському клубі побоюються зіткнень між фанатськими угрупуваннями, проте керівництво "Динамо" все одно чекає приїзду уболівальників римської команди.

Матч "Динамо" - "Лаціо" розпочнеться сьогодні о 20:00. Перша гра завершилася з рахунком 2:2.

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Теги: #матч Динамо - Лаціо