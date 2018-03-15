Динамо - Лаціо: що потрібно знати перед грою (відео)

14:33, 15 березня 2018
Футбол
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УНИАН зібрав цікаві факти про протистояння двох клубів.

«Динамо» ще жодного разу не вигравало у «Лаціо». Кияни 23 рази зустрічались з італійськими клубами і лише отримали 2 перемоги. На своєму полі «Динамо» виграло у італійських команд всього 1 матч з 11-ти.

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Популярний спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість всіх футболістів «Лаціо» в більш ніж 266 мільйонів євро. Для порівняння нинішній склад «Динамо» «тягне» на 60 мільйонів. Найдорожчий гравець київського клубу - Денис Гармаш (5 мільйонів євро), а ось його колега по амплуа, центральний півзахисник «Лаціо» Сергій Милинкович-Савич оцінюється майже як все «Динамо» - в 55 мільйонів євро.

Матч з «Лаціо» стане для київського клубу 50-м в основній сітці Ліги Європи. Для «Лаціо» - 54-м в основних раундах турніру.

Тренують обидва клуба їх колишні гравці. Нинішній наставник «Динамо» - Олександр Хацкевич. Головний тренер «Лаціо» - Сімоне Індзагі.

Станом на вечір 14 березня, на матч «Динамо» - «Лаціо» було продано більше 40 тисяч квитків.

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Теги: #Динамо#футбол#матч Динамо - Лаціо