Збірна України залишилася на 35-му місці в березневому рейтингу ФІФА

У табелі про ранги кращих національних збірних світу майже не відбулося змін.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) у четвер опублікувала оновлений рейтинг найсильніших національних команд світу.

Збірна України, як і раніше займає в рейтингу 35-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку команди 777,74 бали.

Читайте такожШевченко назвав список з 25 гравців, викликаних на товариські матчі збірної України у березні

У рейтингу практично не відбулося змін у порівнянні з лютневою версією. А єдиною зміною в Топ-10 стало те, що збірна Польщі догнала команду Іспанії у боротьбі за 5-6 місця. У команд тепер по 1228 балів. За додатковим коефіцієнтом команда Польщі навіть випереджає "Червону фурію" на 0,7 бала.

П'ятірку кращих команд світу, як і раніше, складають збірні Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини та Бельгії.