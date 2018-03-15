Збірна України залишилася на 35-му місці в березневому рейтингу ФІФА
13:54, 15 березня 2018Футбол
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У табелі про ранги кращих національних збірних світу майже не відбулося змін.
Збірна України зберегла 35-е місце в рейтингу ФІФА / ffu.ua
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) у четвер опублікувала оновлений рейтинг найсильніших національних команд світу.
Збірна України, як і раніше займає в рейтингу 35-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На рахунку команди 777,74 бали.
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У рейтингу практично не відбулося змін у порівнянні з лютневою версією. А єдиною зміною в Топ-10 стало те, що збірна Польщі догнала команду Іспанії у боротьбі за 5-6 місця. У команд тепер по 1228 балів. За додатковим коефіцієнтом команда Польщі навіть випереджає "Червону фурію" на 0,7 бала.
П'ятірку кращих команд світу, як і раніше, складають збірні Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини та Бельгії.
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