Матч Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо": де дивитися

13:42, 15 березня 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Матч покажуть одразу два українських телеканали.

На загальнонаціональному ТРК "Україна" трансляція гри розпочнеться о 19.45. Трансляція триватиме до 22.00.

На спеціалізованому телеканалі "Футбол 1" трансляції буде передувати аналітична програма "Шлях у Ліон", де експерти в студії поділяться прогнозами напередодні матчу. Початок прямого включення зі студії - о 19.00, за 1 годину до матчу.

Потім буде трансляція безпосередньо матчу "Динамо" - "Лаціо".

Крім того, після гри, з 22.00 до 22.35 есперти у студії підіб'ють підсумки матчу.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#матч Динамо - Лаціо