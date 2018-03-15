Матч Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо": де дивитися

Гру віце-чемпіона України покажуть відразу два вітчизняних телеканали.

Сьогодні у Києві відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Динамо" прийме італійський "Лаціо" з Риму.

Матч покажуть одразу два українських телеканали.

На загальнонаціональному ТРК "Україна" трансляція гри розпочнеться о 19.45. Трансляція триватиме до 22.00.

На спеціалізованому телеканалі "Футбол 1" трансляції буде передувати аналітична програма "Шлях у Ліон", де експерти в студії поділяться прогнозами напередодні матчу. Початок прямого включення зі студії - о 19.00, за 1 годину до матчу.

Потім буде трансляція безпосередньо матчу "Динамо" - "Лаціо".

Крім того, після гри, з 22.00 до 22.35 есперти у студії підіб'ють підсумки матчу.