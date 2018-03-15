"Лаціо" є фаворитом на котируваннях букмекерів у матчі Ліги Європи з "Динамо"

Букмекери пророкують римлян вихід в четвертьфтнал другого за значимістю єврокубка.

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають римський "Лаціо" фаворитом у майбутній грі 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо".

Середній коефіцієнт 27 провідних контор світу вивів спеціалізований сайт BetExplorer.

На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 3.23 до 1, на нічию - 3.49 до 1, а на перемогу "Лаціо" - 2.19 до 1.

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Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Лаціо" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський", Початок гри - о 20.00.

Перший матч завершився внічию 2:2. Таким чином, у матчі-відповіді "Динамо" влаштує навіть нічия з меншим рахунком (0:0, 1:1), в той час, як "Лаціо" потрібна сверхрезультативна нічия (3:3 і т. д.), або перемога.