"Барселона" розтрощила "Челсі"у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпионів

Гра завершилася з рахунком 3:0.

У Стамбулі і Барселоні заверились матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Барселона" обіграла "Челсі", а "Бешикташ" програв "Баварії".

Матч в Іспанії завершився з рахунком 3:0, а в Туреччині - 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У Барселоні перемогу господарям принесли точні удари Мессі (дубль) і Дембеле.

У Стамбулі на голи Тьяго Алькантра, Генула і Вагнера господарі відповіли точним ударом Вагера Лава.

Таким чином, "Барселона" і "Баварія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА.