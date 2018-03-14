"Барселона" розтрощила "Челсі"у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпионів

23:43, 14 березня 2018
Футбол
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Мессі забив два голи у ворота "Челсі" / Reuters

Матч в Іспанії завершився з рахунком 3:0, а в Туреччині - 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У Барселоні перемогу господарям принесли точні удари Мессі (дубль) і Дембеле.

У Стамбулі на голи Тьяго Алькантра, Генула і Вагнера господарі відповіли точним ударом Вагера Лава.

Таким чином, "Барселона" і "Баварія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів