"Барселона" розтрощила "Челсі"у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпионів
23:43, 14 березня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 3:0.
Мессі забив два голи у ворота "Челсі" / Reuters
У Стамбулі і Барселоні заверились матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Барселона" обіграла "Челсі", а "Бешикташ" програв "Баварії".
Матч в Іспанії завершився з рахунком 3:0, а в Туреччині - 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
У Барселоні перемогу господарям принесли точні удари Мессі (дубль) і Дембеле.
У Стамбулі на голи Тьяго Алькантра, Генула і Вагнера господарі відповіли точним ударом Вагера Лава.
Таким чином, "Барселона" і "Баварія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА.
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