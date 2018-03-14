Тренер "Динамо" Хацкевич: Хачеріді готується до матчу з "Лаціо" разом з іншими

Наставник киян з оптимізмом дивиться на майбутній матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич підкреслив, що команда як слід підготувалася до зустрічі проти Лаціо в 1/8 фіналу Ліги Європи.

За словами білоруського фахівця, команда проаналізувала помилки, допущені при пропущених м'ячах в Римі. Хацкевич вважає, що "Динамо" повинне діяти з максимальною зосередженістю, щоб уникнути їх завтра, повідомляє SportArena.

«Найголовніший висновок після нічиї в Римі? Грати можна і потрібно проти будь-якої команди. Розібрали голи Лаціо в Римі, уважно вивчивши їх. В першому голі важливу роль зіграв високий рівень футболістів "Лаціо" — все було настільки швидко і чітко, що навіть і не пред'явиш претензії нашим гравцям», — сказав Олександр Хацкевич під час передматчевої прес-конференції.

«Під час другого гола суперник скористався нашою помилкою, тому потрібно бути гранично сконцентрованими, не втрачати м'яч і приділити особливу увагу атакуючої групи "Лаціо"».

Головний тренер "Динамо" вважає, що завтра киянам слід звернути увагу на гру в обороні, не забувши при цьому про атаку.

«Так, у першу чергу нам треба приділити увагу обороні. Але в той же час сміливість міста бере, і Рим, напевно, теж. Нам потрібно зіграти правильно, за підтримки своїх уболівальників не забувати йти вперед, атакувати і забивати».

Звернув увагу Олександр Хацкевич і на ситуацію з двома гравцями — захисником Євгеном Хачеріді і хавбеком Денисом Гармашем. Півзахисник, зокрема, був видалений в кінцівці матчу, з-за чого завтра не зіграє.

«За Гармашу питання вже закрито, це наша внутрішня кухня. Що ж стосується Хачеріді, то він готується до завтрашнього матчу, і завтра буде видно, чи зможе він зіграти проти Лаціо».

«Зараз у нас достатньо гравців і є кілька тактичних варіантів, тому ми робимо перестановки і варіюємо складу. Дерлис Гонсалес може зіграти завтра, виходячи з того, яку тактику ми виберемо на гру».

В цілому ж до поєдинку готуються 20 футболістів. Наставник "Динамо" звернув увагу, що не всі гравці в повній мірі відновилися після останнього матчу з Вересом (1:0), однак сподівається, що завтра всі зможуть допомогти команді.

Читайте такожГравець "Динамо" Морозюк: команда не буде тільки відбиватися в завтрашньому матчі з Лаціо«20 футболістів готуються до гри, і в деяких з них є моменти недостатнє відновлення. Але у нас є ще добу, і сьогодні докторы попрацюють з хлопцями, які потребують допомоги або мають дрібні пошкодження. Сподіваюся, всі гравці завтра зможуть допомогти команді».

Поділився думкою Хацкевич і про роботу головного тренера Орлов Сімоне Індзагі. Білоруський фахівець відзначив той факт, що італієць перш ніж очолити Лаціо, працював з молодіжними командами римлян.

«У першу чергу я поважаю його. Поважав ще як футболіста, а тепер як тренера. Те, що він пройшов етапи тренерства у молодіжних командах, це багато про що говорить. Дуже важливо, що він сповна знає клубні традиції і розуміє, що потрібно Лаціо».

Наостанок, головний тренер біло-синіх звернув увагу на двох гравців атаки римлян — Феліпе Андерсона і Чіро Іммобіле. Незважаючи на те, що обидва футболісти відзначилися голами в першому матчі, Хацкевич підкреслив, що діяти персонально з ними ніхто не буде.

«Ці два футболіста доставили нам дуже багато неприємностей біля наших воріт. Так, у них дуже високий індивідуальний рівень. Але зараз в першу чергу команда сповідує зонний футбол, і персонально з ними ніхто грати не буде. Єдине, що гравцям в окремих моментах треба приділити увагу «козирях» цих футболістів, щоб у своїх зонах не дати їм проявити себе сповна».

Як повідомляв УНІАН, матч між "Динамо" і "Лаціо" відбудеться завтра, 15 березня, на НСК Олімпійський в Києві. Перший матч між командами завершився з рахунком 2:2.