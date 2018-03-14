Гравець "Динамо" Морозюк: команда не буде тільки відбиватися в завтрашньому матчі з "Лаціо"

Півзахисник української команди прокоментував майбутній матч Ліги Європи.

Півзахисник "Динамо" Микола Морозюк поділився очікуваннями від найближчої зустрічі з "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Капітан "Динамо" зазначив, що команда дуже серйозно налаштовується на гру, повідомляє SportArena.

«У нас тільки бойовий настрій, і налаштовуємося на серйозний матч. Незважаючи на 2:2 в Італії хочемо зіграти якомога краще і при цьому домогтися поставленого завдання», — сказав Микола Морозюк на передматчевій прес-конференції.

«Вже краще знаємо "Лаціо", але це не стоїть на першому плані. Важливо самим добре підготуватися і показати свою гру, щоб здобути потрібний результат».

Звернув увагу півзахисник киян і на форварда Чіро Іммобіле. Італієць відзначився голом у першому поєдинку і був близький до того, щоб оформити дубль, але на останніх секундах матчу влучив у штангу.

«Іммобіле? Повинні приділяти увагу не тільки йому. Зараз у Лаціо дуже хороша група атаки, вони грають в досить результативний футбол. Тому дивимося не тільки на Іммобіле, але і вивчаємо римлян взагалі як можна краще».

Читайте такожЕкс-тренер "Динамо" Буряк: у повторній грі з "Лаціо" потрібні досвідчені, стійкі гравціТакож Морозюк підкреслив, що завтра команда не буде грати виключно на утримання рахунку. За словами капітана киян, в плані гри біло-синіх будуть передбачені різні компоненти, в тому числі і дії в атаці.

«Гра на утримання рахунку? Думаю, у нас не буде чіткого плану з пріоритетом тільки оборонятися або тільки атакувати. У нас є своя стратегія на цей матч, яка передбачає різні компоненти гри. Тому не можна сказати, що ми будемо тільки відбиватися — постараємося зіграти належним чином на всіх ділянках поля всі 90 хвилин».

Наостанок, хавбек звернув увагу на фактор домашнього поля. У нинішньому єврокубковому сезоні кияни жодного разу не програвали (4 перемоги, 2 нічиї).

«Сподіваюся, завтра ми продовжимо цю серію і будемо далі впевнено виступати в Києві. Погода і сніг? Умови для всіх однакові, поле одне. Тому після фінального свистка буде видно, кому і що допомогло».

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" — "Лаціо" відбудеться завтра, 15 березня, на НСК Олімпійський в Києві. Початок гри о 20.00.

Перший матч закінчився для біло-синіх внічию 2:2.