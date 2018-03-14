Екс-тренер "Динамо" Буряк: у повторній грі з "Лаціо" потрібні досвідчені, стійкі гравці

Колишній наставник киян прокоментував майбутній матч.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти «Лаціо» в Римі київське «Динамо» показало дуже хорошу гру і добилося нічиєї з рахунком 2:2. Тепер віце-чемпіони України мають намір розвинути успіх в рідних стінах і пробитися в чвертьфінал турніру вперше з сезону 2014/15.

За рахунок чого кияни можуть досягти позитивного результату в зустрічі з «Лаціо», УЄФА розповів видатний у минулому півзахисник, колишній головний тренер «Динамо» і збірної України Леонід Буряк:

«Результативна нічия на виїзді - відмінний результат, який дає перевагу «Динамо». Від цього і потрібно будувати стратегію на матч. Але грати суто на утримання цього рахунку - не можна. По-перше, київський глядач досить вимогливий. Ніхто не зрозуміє, якщо «Динамо» вдома буде оборонятися всі 90 хвилин. В такому випадку з трибун можуть і покрикувати, і посвистувати. А по-друге, італійці вміють терпіти, чекати свого моменту і витискати результат мінімуму. Думаю, в Києві «Динамо» буде навіть складніше, ніж в Римі», - почав Буряк.

«Динамо» дуже добре зіграв на контратаках в Римі, але обмежуватися тільки цим тактичним варіантом і в повторній зустрічі нераціонально. Почасти про причини сказано вище. Думаю, кияни будуть намагатися комбінувати контратаки з періодами домінування і тривалого володіння м'ячем. В іншому випадку їм буде дуже важко постійно зберігати граничну концентрацію», - акцентував увагу колишній гравець.

Читайте такожНа матч "Динамо" - "Лаціо" продано вже 40 тисяч квитків«Як і в будь-якому іншому матчі, дуже важливо вибрати правильний склад. На мій погляд, не варто з таким суперником піддаватися тенденції «ми будуємо нову молоду команду». У Києва хороша молодь, яку хочеш не хочеш доводиться ставити. Але мені здається, що на такий поєдинок поки рано випускати молодих в такій кількості, як ми вже не раз бачили. Тут більше потрібні досвідчені, стійкі гравці. І в цьому зв'язку можна лише шкодувати, що не могли бути заявлені на Лігу Європи Руслан Ротань і Беньямін Вербич, а кілька інших досвідчених виконавців пропускають матч з різних причин», - зазначив Буряк.

«Флангова гра - як у швидких, так і в позиційних атаках - це козир нинішнього «Динамо». Віктор Циганков і Дерлис Гонсалес в хорошій формі, вони володіють прекрасними якостями для гри на флангах. За рахунок їх швидкості і руху можна добитися переваги. Микола Морозюк? Він добре грав у Римі, хоча перед цим допустив грубу помилку в матчі чемпіонату проти «Вереса». Повертаючись до Гонсалесу, то я вважаю його дуже кваліфікованим футболістом. Не дарма ж він грає досить сильної збірної Парагваю», - додав тренер.

«Було багато розмов про нібито незадовільному фізичному стані команди, але практика показує, що критики помилилися - «Динамо» набирає з кожним матчем. Думаю, як раз у функціональному плані кияни будуть готові до «Лаціо». Та й настрій повинні бути на потрібному рівні. «Динамо» вже давненько не перемагало таких сильних суперників. Пора нагадати, що команда в порядку і може вирішувати серйозні завдання», - підсумував Буряк.

Як повідомляв УНІАН, матч «Динамо» - «Лаціо», відбудеться у четвер, 15 березня о 20:00.