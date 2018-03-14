Міністри і члени королівської родини не будуть присутні на ЧС-2018 в Росії - прем'єр Великобританії

16:31, 14 березня 2018
Футбол
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Тереза Мей / REUTERS

Про це повідомляє ESPN.

«Ми призупинимо всі заплановані двосторонні контакти на високому рівні між Великобританією і Росією. І я підтверджую, що на літньому чемпіонаті світу в Росії не будуть присутні ні міністри, ні члени королівської сім'ї», – сказала Мей.

Причиною стала справа колишнього розвідника Сергія Скрипаля, який був отруєний на території Великобританії. Після цього члени уряду Сполученого Королівства заговорили про те, що чиновники повинні бойкотувати турнір в Росії.

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Теги: #Тереза Мей#бойкот ЧС-2018