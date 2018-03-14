На матч "Динамо" - "Лаціо" продано вже 40 тисяч квитків

Організатори матчу прогнозують вірогідність аншлагу на трибунах.

На матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Лаціо», який відбудеться завтра в Києві на НСК «Олімпійський», продано близько 40 000 квитків. Про це повідомляє «Динамоманія».

Організатори матчу прогнозують, що до початку матчу можуть бути продані всі квитки.

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Раніше найбільш відвідуваним матчем «Динамо» в Лізі Європи був поєдинок з англійським «Евертоном» (5:2), який також відбувся на стадії 1/8 фіналу 19 березня 2015 року. Тоді на стадіон прийшли 67 553 глядачі. Деякий час цей показник був рекордом турніру.

Нагадаємо, матч відбудеться завтра. Початок –о 20.00.

Раніше УЄФА призначив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме зустріч.