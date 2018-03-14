На матч "Динамо" - "Лаціо" продано вже 40 тисяч квитків

14:19, 14 березня 2018
Футбол
426
На матч "Динамо" - "Лаціо" на "Олімпійському" продано 40 тисяч квитків / РІА Новини

Організатори матчу прогнозують, що до початку матчу можуть бути продані всі квитки.

Читайте такожІталійський "Лаціо" не хоче продавати квитки своїм фанам на матч з "Динамо" в Лізі Європи

Раніше найбільш відвідуваним матчем «Динамо» в Лізі Європи був поєдинок з англійським «Евертоном» (5:2), який також відбувся на стадії 1/8 фіналу 19 березня 2015 року. Тоді на стадіон прийшли 67 553 глядачі. Деякий час цей показник був рекордом турніру.

Нагадаємо, матч відбудеться завтра. Початок –о 20.00.

Раніше УЄФА призначив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме зустріч.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18
Теги: #матч Динамо - Лаціо