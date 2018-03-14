Форвард "Шахтаря" Феррейра: хотів вибачитися перед хлопчиком, який подавав м'ячі (відео)

Аргентинський нападник гірників прокоментував свою поведінку в поєдинку з "Ромою".

Форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра заявив, що не хотів штовхати боллбоя, намагаючись відібрати у нього м'яч у другому таймі зустрічі з "Ромою" (0:1) в Лізі чемпіонів.

Наприкінці зустрічі аргентинець в запалі емоцій відштовхнув хлопчика, який подавав м'ячі, за рекламні щити, відібравши у нього м'яч. У "Шахтаря" залишалося трохи більше 10 хвилин, щоб зрівняти рахунок, проте це гірникам не вдалося.

Після матчу нападник пояснив свій вчинок, зазначивши, що з його боку не було злого умислу. Феррейра навіть хотів вибачитися перед хлопчиком, однак той до того часу пішов додому.

«Не хотів завдавати шкоди хлопчикові, а швидше забрати м'яч. З мого боку не було ніякого злого умислу. Був агресивний матч і я хотів швидше його продовжити. Після зустрічі розмовляв з футболістами "Роми" і вибачився. Навіть хотів вибачитися перед цим хлопчиком, але мені сказали, що він пішов додому», — цитує слова форварда донеччан сайт "Трибуна".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок "Шахтар" програв у столиці Італії "Ромі" з рахунком 0:1, і за правилом виїзного гола саме римська команда пробилася у чвертьфінал Ліги чемпіонів.