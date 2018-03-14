Тренер "Шахтаря" Фонсека: провели фантастичний матч, але зробили одну помилку і пропустили гол

Наставник "гірників" підбив підсумок протистояння з римським клубом.

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека залишився задоволений грою команди в матчі-відповіді проти "Роми" (0:1), незважаючи на виліт з Ліги чемпіонів.

Фонсека відзначив перевагу команди в матчі, яку перекреслила лише одна помилка, що коштувала голу, повідомляє SportArena з посиланням на флеш-інтерв'ю тренера телеканалу Футбол 1.

«У футболі не можна говорити, нечесно це чи ні. Важливо тут сказати про деякі помилки. Перше – ми могли вирішити все в першій грі і приїхати сюди з іншою перевагою. Якщо аналізувати цю гру, ми провели фантастичний матч, але зробили одну помилку і пропустили м'яч», — сказав тренер.

«Гра була повністю наша. Ми приїхали сюди з перевагою, грали, і навіть в меншості у нас було 62% часу володіння м'ячем. Повинен пишатися своєю командою. Зробити таке можуть тільки великі команди. Я засмучений результатом, але ми показали тут велику індивідуальність».

«Абсолютно всі гравці виявляли свою хоробрість показувати нашу гру. Так, в плані атаки, ми були не такі небезпечні, але Рома завжди сідала і оборонялася, тому було складно розкривати зони. Всі гравці віддали свій максимум. Нам мало треба було поміняти. Треба було не допускати ту помилку, яку ми допустили, а в іншому ми провели практично ідеальну гру».

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«Наша участь у турнірі було фантастичним. Ми вигравали у великих команд, і в цій фазі ми були кращі за суперника, але сьогодні зробили одну помилку і дорого заплатили за це. Наші вболівальники повинні пишатися нами, адже ми показали дуже велику хоробрість і грали тут як вдома».

Фонсека не вважає проблемою завершення виступу вінгером Бернардом, який найближчим часом перенесе операцію на плечі. «У нас є інші гравці. Бернард провів відмінний сезон. Нічого страшного. Ми знайдемо йому заміну з нашого списку гравців».

Як повідомляв УНІАН, за сумою двох зустрічей "Шахтар" поступився "Ромі" за рахунок пропущеного голу в першому поєдинку у Харкові - 2:1 і 0:1. Гірники пропустили єдиний гол у другому таймі, не зумівши стримати лінію офсайду для Едіна Джеко, який переграв П'ятова і відправив м'яч у ворота.