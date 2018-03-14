Феррейра грубо відкинув хлопчика, який подавав м'ячі в матчі "Рома" - "Шахтар" (відео)
00:23, 14 березня 2018Футбол
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Аргентинський легіонер спровокував бійку на футбольному полі.
Феррейра не впорався з нервами у матчі проти "Роми" / shakhtar.com
Аргентинський легіонер донецького "Шахтаря" Факуундо Феррейра не впорався з нервами під час матчу з "Ромою" і борцівським прийомом повалив болл-боя за рекламний щит, після чого спровокував невелику бійку на полі.
Відео моменту доступно в записі Football.ua в соціальній мережі.
Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Роми". "Шахтар" вибув з подальшої боротьби в ЛЧ.
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