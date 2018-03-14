Феррейра грубо відкинув хлопчика, який подавав м'ячі в матчі "Рома" - "Шахтар" (відео)

00:23, 14 березня 2018
Футбол
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Феррейра забив переможний гол у ворота "Олександрії" / shakhtar.com

Відео моменту доступно в записі Football.ua в соціальній мережі.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Роми". "Шахтар" вибув з подальшої боротьби в ЛЧ.

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