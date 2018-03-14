Феррейра грубо відкинув хлопчика, який подавав м'ячі в матчі "Рома" - "Шахтар" (відео)

Аргентинський легіонер спровокував бійку на футбольному полі.

Аргентинський легіонер донецького "Шахтаря" Факуундо Феррейра не впорався з нервами під час матчу з "Ромою" і борцівським прийомом повалив болл-боя за рекламний щит, після чого спровокував невелику бійку на полі.

Відео моменту доступно в записі Football.ua в соціальній мережі.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Роми". "Шахтар" вибув з подальшої боротьби в ЛЧ.