"Севілья" сенсаційно вибила "Манчестер Юнайтед" з Ліги чемпіонів

Манкуніанці програли вдома з рахунком 1:2 після безгольової нічиєї в гостях.

У Манчестері завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав іспанську "Севілью" і програв.

Гра завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

У складі іспанців дубль зробив Віссам Бен-Йеддер (74-я і 78-а хвилини), який вийшов на поле після 70-ї хвилини. Господарі відповіли голом форварда Ромелу Лукаку на 84-й хвилині. Але більшого зробити "манкуніанцям" не вдалося - 1:2 за сумою двох матчів.

У паралельному матчі "Шахтар" програв "Ромі" (0:1) і пустив суперника в наступний раунд змагань.

Таким чином, "Севілья" і "Рома" пройшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.