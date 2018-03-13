Воротар "Маріуполя" Худжамов: перед матчем з "Шахтарем": будемо намагатися показати найкращі якості на тлі сильного суперника.

Голкіпер команди поділився своєю думкою про майбутню гру Прем'єр-ліги.

Воротар «Маріуполя» Рустам Худжамов поділився своєю думкою про майбутній на цих вихідних матчі проти «Шахтаря».

"Якщо ми вже залізли в першу шістку і така щільність в турнірній таблиці, то чому б і не спробувати зачепитися за медалі? Чому ми повинні занижувати планки? Якщо вже полізли вгору, то потрібно навпаки - піднімати планку". сказав Рустам у розмові з кореспондентом terrikon.com.

"Я думаю, що «Шахтар» має і запас міцності, і досить довгу лаву зпапсних, для того, щоб однаково добре виступати у всіх турнірах. Тому, не думаю, що матч з «Ромою» якось суттєво вплине на стан команди перед зустріччю з нами", - додав Худжамов.

А говорячи про Факкундо Феррейру, який забив 19 голів і є кращим бомбардиром гірників, зазначив: "Треба ще подивитися, як саме він забиває і хто віддає йому передачі. Думаю, Факундо дуже комфортно грати з такими виконавцями, як Бернард, Тайсон, Ізмаїл, Марлос... Не буду применшувати заслуг Факундо, він роботяга і хороший хлопець, але йому добре допомагають і інші футболісти".

Читайте такожВоротар "Маріуполя" і екс-голкіпер "Шахтаря" Худжамов: у мене є образа на ЛуческуГоворячи про те, чи є матч проти "Шахтаря" особливим, Худжамов зауважив: "Звичайно. Адже це можливість показати, що я вмію на футбольному полі на тлі сильного суперника. Я ніколи не ставив собі ніяких позамежних завдань, тому що всі розуміють, яка атакуюча сила поміщена в «Шахтарі». Тому будемо намагатися показати найкращі якості на тлі сильного суперника".

А говорячи про кондиціях - своїх особистих і команди після зимового міжсезоння, додав: "Ми сподіваємося, що від матчу до матчу ми будемо додавати. Немає межі досконалості. Хотілося б, щоб ми грали як мінімум, не гірше, ніж у попередньому матчі. З приводу піку форми... Добре зіграли в деяких матчах. В інших, навпаки, мали перевагу, але не забили. Так вийшло. З «Зорею» теж був цікавий матч. Ми протистояли організованому суперника, представника України в єврокубках. Подивилися себе на їх фоні. В першій шістці цікаво грати. Яку команду не візьми, грати з ними непросто".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Маріуполь» пройде на ОСК «Металіст» у Харкові 18 березня.