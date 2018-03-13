Півзахисник "Шахтаря" Фред влітку перейде у "Ман Сіті" або "МЮ" - Палкін

Функціонер донецького клубу вважає, що бразилець готовий до виходу на новий рівень.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб влітку продасть центрального півзахисника Фреда в "Манчестер Сіті" або "Манчестер Юнайтед".

"Звичайно, він піде в червні. Якщо не в "Манчестер Сіті", то в "Манчестер Юнайтед", — розповів Палкін в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Функціонер донецького клубу вважає, що бразилець готовий до виходу на новий рівень.

«Фред готовий виступати в найсильніших чемпіонатах, тому що він не тільки хороший гравець, але і дуже професійний. Якщо б я попросив його залишитися з нами на наступний рік, він би це зробив».

Читайте такожОнлайн-трансляція "Рома" - "Шахтар", Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Зазначимо, що взимку обидва манчестерських клуби проявляли інтерес до 25-річного бразильця, проте його трансфер був відкладений на літо. Головним претендентом на Фреда вважається "Манчестер Сіті", головний тренер якого Хосеп Гвардіола бачить в ньому довгострокову заміну його співвітчизнику Фернандіньо. Також інтерес до гравця виявляв і головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо, який шукає центрального півзахисника на наступний сезон.

За останньою інформацією, вартість трансферу бразильського півзахисника оцінюється приблизно в 50 мільйонів фунтів.

Фред виступає за Шахтар з літа 2013 року. У поточному сезоні на його рахунку 27 матчів і 3 голи у всіх турнірах за клуб.