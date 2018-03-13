УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо"

Зустріч обслуговуватиме іспанець Хесус Хіль Мансано.

Іспанська бригада суддів на чолі з Хесусом Хілєм Мансано буде працювати на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" та італійським "Лаціо".

За інформацією офіційного сайту УЄФА, допомагати іспанцеві Мансано будуть його співвітчизники, арбітри на лінії – Анхель Невадо Родрігес і Дієго Барбер Севілья, додаткові помічники Карлос Дель Серро і Рікардо Де Бургос, а четвертий арбітр Роберто Дель Паломар.

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Нагадаємо, поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" – "Лаціо" відбудеться у четвер, 15 березня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 20:00.

Цікаво, що поєдинок "Рома" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів також обслужить іспанець - Альберто Ундіано Мальєнко.