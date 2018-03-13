Матч "Рома" - "Шахтар": де дивитися

11:33, 13 березня 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАН

Початок – о 21.45.

Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь гірників.

Гру покажуть два українських телеканали - загальнонаціональний ТРК "Україна" та спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу на телеканалі "Україна" розпочнеться о 21.30. Телеканал "Футбол 1" розпочне трансляцію о 21.35.

Як повідомляв УНІАН, наставник гірників Паулу Фонсека поділився очікуваннями від поєдинку.

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Теги: #матч Рома - Шахтар