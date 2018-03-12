Фонсека перед матчем "Рома" - "Шахтар": обидві команди почнуть жорстко з самого початку

Наставник гірників поділився очікуваннями від матчу з "Ромою".

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою».

"Розуміємо, наскільки складна гра на нас чекає. Але ми максимально мотивовані. "Рома" постійно на провідних ролях в Італії, а в цьому сезоні грала проти "Атлетіко" і "Челсі". Ми чекаємо на складний матч", - сказав Фонсека.

На питання про те, як будуть розвиватися події в завтрашньому матчі, коуч "Шахтаря" відповів:

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"Навряд чи щось радикально зміниться з останньої гри. Впевнений, що суперники почнуть жорстко з самого початку. Будуть намагатися високо пресингувати, не давати розігрувати м'яч. Тому нам треба показати себе дуже добре, щоб протистояти цій команді. Наша команда у відмінному стані. Гравці в оптимальних кондиціях за всіма параметрами. Спробуємо продемонструвати звичайний футбол «Шахтаря», як і завжди".

На думку Фонсеки, погодні умови однакові для обох команд.

"Я дивився прогноз погоди і начебто не повинно бути дощу. Але якщо він і буде, то ніяк не вплине на нас. «Шахтар» приїхав сюди показувати свій звичний футбол. Ні в якому разі ми не приїхали лише з метою захищати результат першої гри. Будемо показувати свій футбол і не ховатися від гри. Розумію, що через наші виступи, в тому числі і Лізі чемпіонів, інтерес до мене і наших гравців зростає. Але зараз всі ми зосереджені на «Шахтарі» і ні на чому іншому", – сказав Фонсека.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 13 березня. Початок – о 21.45 за київським часом.