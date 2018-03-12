Тренер "Роми" Ді Франческо перед грою з "Шахтарем": готуємося до серії пенальті

На думку наставника "Роми", права на помилку у його команди немає.

Головний тренер «Роми» Еусебіо Ді Франческо поспілкувався з журналістами напередодні гри з «Шахтарем» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Вірю, що «Рома» здатна обіграти «Шахтар», вийти до 1/4 фіналу і переписати клубну історію. Ми повинні бути дуже уважні в захисті. У суперника швидка, креативна атака, потрібно постаратися не дати йому відзначитися. Гірники люблять домінувати, права на помилку у нас немає. Розраховую, що заб'ємо швидкий гол. Про нічию думок немає, хоча, не приховую, готуємося до серії пенальті», – зазначив Ді Франческо, чиї слова наводить офіційний сайт "Шахтаря".

На думку тренера "Роми", для перемоги його команді необхідно ідеально зіграти протягом усього матчу.

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«До цього ми чергували гарні ігри з поганими. Сподіваюся, цього разу ми зіграємо рівно, тому що цей матч не можна провалити. Звичайно, нам протистоїть сильний суперник. Але ми хочемо пройти далі. Якщо будемо грати лише один тайм, цього не станеться.

Я вимагаю послідовності від своєї команди. Навіть якщо ми поведемо в рахунку, я хочу, щоб ми зберігали систему гри і баланс. У першому матчі ми припустилися помилок — не лише індивідуальних, але і командних. Більше ми цього собі дозволити не можемо. Ми повинні грати розкуто і продемонструвати прагнення створювати гостроту», - додав тренер римлян.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Рома" - "Шахтар" відбудеться завтра в столиці Італії. У першому матчі українська команда перемогла - 2:1.