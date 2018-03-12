Шевченко назвав список з 25 гравців, викликаних на товариські матчі збірної України у березні

Не отримали виклик у національну команду Денис Гармаш, Микола Морозюк та Євген Селезньов.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, викликаних на два найближчі товариські матчі – проти Саудівської Аравії (23 березня) і Японії (27 березня).

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, загалом у списку 25 гравців. У тому числі - один дебютант. Вперше отримав виклик у команду 22-річний нападник бельгійського «Гента», вихованець «Динамо» Роман Яремчук. Вперше з березня 2015 року отримає можливість проявити себе захисник "Динамо" Микита Бурда.

Після річної паузи приєднається до партнерів по національній команді голкіпер Денис Бойко, який взимку повернувся в "Динамо".

Список 25 футболістів виглядає так:

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Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Зоря»), Денис Бойко («Динамо»).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Микола Матвієнко (усі – «Шахтар»), Євген Хачеріді, Микита Бурда (обидва – «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Едуард Соболь («Славія»).

Півзахисники: Руслан Ротань, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – «Шахтар»), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д), Євген Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновський («Генк»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»).

Нападники: Артем Бесєдін («Динамо»), Артем Кравець («Кайсеріспор»), Роман Яремчук («Гент»).

Тренерський штаб ще може викликати когось із резервного списку, в якому знаходяться Олександр Сваток («Зоря»), Іван Петряк («Шахтар») і Юрій Коломоєць («Ворскла»).

Слід зазначити відсутність у списку Миколи Морозюка, Дениса Гармаша, Миколи Шапаренка та Євгена Селезньова.