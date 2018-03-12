Два гравці "Шахтаря" викликані у збірну Бразилії на матчі з Росією і Німеччиною

Тайсон і Фред отримали запрошення на два найближчі поєдинки.

Двоє гравців "Шахтаря" викликані у збірну Бразилії на товариські матчі проти збірних Росії та Німеччини. Про це повідомив офіційний сайт бразильської федерації.

У національну команду "пентакампеонів" викликані два півзахисники гірників - Фред і Тайсон.

Повний список виглядає так:

Воротарі: Аліссон («Рома», Італія), Едерсон («Манчестер Сіті», Англія), Нету («Валенсія», Іспанія).

Захисники: Марселу («Реал», Іспанія), Дані Алвес, Маркіньюс, Тіагу Сілва (ПСЖ", Філіпе Луїс («Атлетіко», Іспанія), Фагнер («Корінтіанс»), Педру Жеромель («Греміу»), Родріго Кайю («Сан-Паулу»).

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека після перемоги над "Ромою": я передбачив гол Фреда

Півзахисники: Каземіро («Реал», Іспанія), Вілліан («Челсі», Англія), Фернандіньйо («Манчестер Сіті», Англія), Фред («Шахтар», Україна), Андерсон Таліска («Бешикташ», Туреччина), Пауліньо («Барселона», Іспанія), Філіппе Коутіньйо («Барселона», Іспанія), Ренато Аугусту («Бейцзін Гоань», Китай).

Нападники: Габріел Жезус («Манчестер Сіті», Англія), Роберто Фірміно («Ливерепуль»), Дуглас Коста («Ювентус», Італія), Тайсон («Шахтар», Україна), Вілліан Жозе («Реал Сосьєдад», Іспанія).

Матч бразильців проти збірної Росії відбудеться 23 березня в Москві, а з Німеччиною бразильська команда зіграє в Берліні 27 березня.