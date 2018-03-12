Чемпіонат Греції з футболу призупинено через скандальний інцидент з російським бізнесменом

ФІФА і УЄФА засудили поведінку російського бізнесмена Саввіді під час матчу чемпіонату Греції ПАОК - АЕК.

Виконуючий обов'язки міністра спорту Греції Георгіос Васіліадіс оголосив про призупинення чемпіонату Греції з футболу. Причиною цього став скандальний інцидент у кінцівці матчу між командами ПАОК і АЕК.

Нагадаємо, російський бізнесмен, який є власником ПАОКа, Іван Саввіді вибіг на поле зі зброєю в руках. За даними ЗМІ, Саввіді погрожував арбітру, який скасував гол його команди, а також одному з керівників АЕКа. В результаті бійки за участю футболістів, фанатів, тренерів і функціонерів матч так і не був дограний, проте пізніше стало відомо, що гол ПАОКа все ж зарахований і команда виграла.

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«Ми не дозволимо повернутися безладам, і ми готові використати політичну складову, але це останнє, що нас турбує. Найбільш важливими є правила, які повинні бути однаковими для всіх. У цьому світлі ми вирішили призупинити чемпіонат на безстроковий період часу. У найближчі кілька годин ми проведемо зустрічі з профспілками, федерацією, лігою.

Ми перебуваємо в контакті з УЄФА і не відновимо чемпіонат, поки не буде досягнута нова чітка структура, погоджена усіма, щоб ми могли просуватися вперед за правилами. Ми продовжуємо битву за прозорість у футболі», – заявив Васіліадіс, чиї слова передає Sport24.

Як повідомляє ert.gr, через скандальний інцидент всі грецькі клуби і збірні можуть бути виключені з турнірів під егідою УЄФА і ФІФА. Обидві організації засудили поведінку Івана Саввіді.