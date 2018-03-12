"Шахтар" прибув у Рим, Фонсека взяв на матч з "Ромою" 21 гравця

Гра-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться завтра в італійській столиці.

У понеділок, 12 березня, гравці і тренерський штаб донецького "Шахтаря" вилетіли в Рим, де вже завтра "гірники" проведуть поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти місцевої "Роми". Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Авіалайнер з делегацією на борту вилетів з аеропорту "Бориспіль" близько дев'ятої ранку. У столиці Італії команда оселилася в п'ятизірковому готелі "Rome Cavalieri, А Waldorf Astoria".

Сьогодні ввечері "Шахтар" проведе передматчеве тренування на "Стадіо Олімпіко", якому передуватиме прес-конференція головного тренера "помаранчево-чорних" Паулу Фонсеки.

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Наставник "гірників" взяв в Італію 21 гравця:

воротарі: Андрій П'ятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко;

захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;

півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Бернард, Дентіньо;

нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" - "Шахтар" відбудеться у вівторок в Римі. У першому матчі "гірники" здобули перемогу - 2:1.