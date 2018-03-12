Російський бізнесмен, власник клубу ПАОК Саввіді вибіг на поле зі зброєю в чемпіонаті Греції

Арбітр спочатку не зарахував гол ПАОКа, а потім під тиском змінив рішення.

Центральний матч 25-го туру футбольної суперліги Греції між командами ПАОК і АЕК закінчився грандіозним скандалом.

На останніх хвилинах гравці ПАОКа за рахунку 0:0 забили гол, який мав стати переможним. Однак суддя відмінив взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Господарі не погодилися з рішенням арбітра і відмовлялися продовжувати матч. На полі виникла штовханина за участю гравців обох клубів. Після цього на поле вибігли фанати ПАОКа, тренерський штаб і функціонери, серед яких і озброєний президент клубу російський бізнесмен грецького походження Іван Саввіді, який погрожував арбітру. Саввіді був з пістолетом у руці, повідомляє Sport24.gr.

Російський бізнесмен закликав своїх футболістів залишити поле і нібито сказав одному з керівників АЕКа: «Тепер ти — труп».

Незабаром суддівська бригада і футболісти залишили поле. Команда гостей заявила, що в умовах терору не збирається продовжувати гру. Через дві години очікування інспектор матчу повідомив, що поєдинок не будуть догравати.

Ще дві години потому прийшла інформація, що матч закінчився перемогою ПАОК – 1:0. Суддя все-таки ухвалив рішення зарахувати гол.

Зазначимо, що у складах обох клубів виступають українські гравці. Екс-футболіст "Дніпра" Євген Шахов, який виступає за ПАОК, вийшов у цьому поєдинку на заміну. А гравець АЕКа, колишній футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" Дмитро Чигринський не грав через травму.