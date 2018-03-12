Форвард "Динамо" Бесєдін після гри з "Вересом": я повинен був сам забивати (відео)

Нападник вважає, що "Динамо" ще в першому таймі повинно було закрити питання про переможця матчу.

Нападник «Динамо» Артем Бесєдін прокоментував перемогу над «Вересом» (1:0) в 23-му турі Прем'єр-ліги.

«Я повинен був сам забивати і пішов до кінця, але віддав передачу. Добре, що забили. Треба було в першому таймі забивати ще два і спокійно виходити на другий, довівши матч до логічного завершення.

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А рахунок був слизький, тому переживали. Добре те, що добре закінчується. Будемо рухатися далі.

Звичайно, додаткові слова були зайвими, адже кожен гравець розумів, що це принципова гра. Намагалися грати у свій футбол, і добре, що зберегли свої ворота сухими і забили один м'яч. Перемога – це найголовніше. Будемо готуватися до «Лаціо», – сказав Бесєдін в ефірі програми "Профутбол".

Як повідомляв УНІАН, кияни взяли реванш у "Вереса" за поразку двотижневої давності в чемпіонаті України.