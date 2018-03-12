Хацкевич після гри з "Вересом": Хачеріді треба відповідати нашим вимогам

Наставник "Динамо" прокоментував важку перемогу киян у чемпіонаті.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про перемогу над рівненським «Вересом» (1:0) в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги.

"В принципі, контролювали хід гри, створили моменти, реалізували шанси, досягли позитивного результату. Було важко швидко відновитися після гри в Римі, але є результат. Це найголовніше", - зазначив Хацкевич, якого цитує офіційний сайт "Динамо".

Головний тренер киян прокоментував зміни в стартовому складі команди.

"Циганкову ми дали відпочити. Морозюк і Бойко – з ними все нормально, жодних проблем в плані підготовки у них немає. Мене турбує середина поля в зв'язку з тим, що Гармаш пропускає наступну гру. Нам потрібна щільність і компактність, а з опорної зони «Лаціо» створює багато моментів. У ході підготовки ми визначимо, хто краще виглядатиме, хто краще буде відповідати нашим вимогам, той і зіграє.

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Хто буде діяти в центрі поля, випустимо одного або двох форвардів – все це визначиться перед матчем. Вибір невеликий, але ми високо підняли планку, є шанс пройти далі, і ми повинні ним скористатися", - зазначив головний тренер "Динамо".

Відсутність у заявці проти "Вереса" Хачеріді і Гармаша наставник "біло-синіх" прокоментував так:

"Гармаш – не помічник нам з «Лаціо», його недоцільно було використовувати. По Хачеріді – потрібно відповідати вимогам, які до нього виставляються, як до футболіста. Мбокані старається, але відсутність ігрової практики позначається".

Нагадаємо, матч з "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги Європи кияни проведуть у четвер, 15 березня.