Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Верес", Прем'єр-ліга, 23-й тур

У Києві проходить заключний матч туру української Прем'єр-ліги.

В Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний матч 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі, в якому київське "Динамо" приймає рівненський "Верес".

Обидві команди проводять перший поєдинок у другій частині чемпіонату. "Динамо" не втрачає надій наздогнати донецький "Шахтар" - у "біло-синіх" 45 очок. Тоді як "Верес" перед цим туром з 32 очками знаходився на 5-му місці.

Цікаво, що нещодавно, 25 лютого, команди зустрічалися між собою на полі "Вереса" у Львові, і поєдинок завершився сенсаційною поразкою "Динамо" - 1:3. Нагадаємо, в тій грі були вилучені два футболісти "Динамо" і один гравець "Вереса".

Матч в Києві на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:30.

ТВ-трансляція - на телеканалі "2+2".