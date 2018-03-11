Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Олімпік", Прем'єр-ліга, 23-й тур

У Львові проходить один з перших матчів другого етапу змагань.

Сьогодні у Львові проходить матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають донецький "Олімпік". Це поєдинок команд другої шістки. Нагадаємо, що на другому етапі чемпіонату 12 колективів поділені на дві групи. "Олімпік", "Олександрія", "Зірка", "Чорноморець", "Карпати" і "Сталь" починають змагання у другій групі. У "Олімпіка" 28 очок, "Карпати" мають 19 пунктів. Матч у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 14:00. ТВ-трансляція - на телеканалі "УНІАН".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter