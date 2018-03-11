Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Олімпік", Прем'єр-ліга, 23-й тур

13:55, 11 березня 2018
Футбол
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footboom.com

Нагадаємо, що на другому етапі чемпіонату 12 колективів поділені на дві групи.

"Олімпік", "Олександрія", "Зірка", "Чорноморець", "Карпати" і "Сталь" починають змагання у другій групі. У "Олімпіка" 28 очок, "Карпати" мають 19 пунктів.

Матч у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 14:00.

ТВ-трансляція - на телеканалі "УНІАН".

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Теги: #УПЛ-2017/18