Ярмоленко пропустить матчі проти Саудівської Аравії та Японії
12:40, 11 березня 2018Футбол
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Хавбек збірної України і "Боруссії" повернеться до тренувань у загальній групі не раніше, ніж за два тижні.
Ярмоленко не встигне відновитися до матчів з Саудівською Аравією і Японією / bvb.de
Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє у березневих товариських матчах національної команди проти Саудівської Аравії і Японії.
За інформацією сайту "Команда №1", Ярмоленко зможе повернутися до тренувань в загальній групі не раніше, ніж за два тижні.
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Нагадаємо, поєдинок проти Саудівської Аравії Україна проведе 23 березня, а з Японією - 27 березня. Тренувальний збір команди під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка розпочнеться 19 березня в Харкові.
Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко викликав у збірну шість легіонерів.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко пошкодив сухожилля у січні в матчі Бундесліги проти "Фрайбурга".
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