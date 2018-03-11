Ярмоленко пропустить матчі проти Саудівської Аравії та Японії

Хавбек збірної України і "Боруссії" повернеться до тренувань у загальній групі не раніше, ніж за два тижні.

Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє у березневих товариських матчах національної команди проти Саудівської Аравії і Японії.

За інформацією сайту "Команда №1", Ярмоленко зможе повернутися до тренувань в загальній групі не раніше, ніж за два тижні.

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Нагадаємо, поєдинок проти Саудівської Аравії Україна проведе 23 березня, а з Японією - 27 березня. Тренувальний збір команди під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка розпочнеться 19 березня в Харкові.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко викликав у збірну шість легіонерів.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко пошкодив сухожилля у січні в матчі Бундесліги проти "Фрайбурга".