"Зірка" програла "Сталі" в черговому матчі Прем'єр-ліги

Гра у Кропивницькому завершилась з рахунком 1:2.

У Кропивницькому завершилася гра 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Сталь" з Кам'янського і програла.

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравці "Сталі" створили собі комфортну перевагу в кінцівці першого тайму. На 37-й хвилині рахунок відкрив Орест Кузик. Гравець з лінії штрафного сильно пробив в ближній кут воріт, і м'яч від руки Паста опинився в сітці. А перед свистком на перерву, на 45-й хвилині після кутового у виконанні "Зірки", гості перехопили м'яч, провели швидку контратаку, і після комбінації за участю Кузика і Задераки Джонатан відправив м'яч у ворота - 0:2.

Читайте такожСьогодні розпочинається другий етап чемпіонату України по футболуНа початку другого тайму, на 53-й хвилині, Іван Цюпа скоротив перевагу гостей до мінімуму. Після навісу зі штрафного Цюпа головою відправив м'яч у ворота - 1:2. Але, більшого гравцям господарів поля - хоча б зрівняти рахунок - зробити не вдалося.

Таким чином, "Сталь" набрала 18 очок і впритул наблизилася до "Зірки" та "Карпат" (19 балів), які займають 3-4 місця в турнірі другої 6-ки УПЛ.