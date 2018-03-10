Мессі втретє став батьком і не зіграє у складі "Барселони" проти "Малаги"
14:48, 10 березня 2018Футбол
507
Лідер іспанської Прімери буде обходитися в сьогоднішньому матчі без свого провідного гравця.
Мессі зробив хет-трик за межами футбольного поля / twitter.com/FIFAWorldCup
Нападник «Барселони» Ліонель Мессі не зіграє в матчі чемпіонату Іспанії проти «Малаги» за особистими обставинами.
В ніч на 10 березня Ліонель і його дружина Антонелла Рокуццо втретє стали батьками, повідомляє Євроспорт.
Про стать дитини поки не повідомляється. У Мессі і Антонеллы вже є двоє синів: Тьяго і Матео.
Читайте такожМессі оголосив ім'я свого третього дитиниМессі з 24 голами у чемпіонаті Іспанії сезону-2017/18 випереджає найближчого переслідувача – одноклубника Луїса Суареса – на 4 м'ячі. Уругваєць має відмінний шанс скоротити відставання.
У заявці на матч Мессі замінить Йеррі Міна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter