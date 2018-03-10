Мессі втретє став батьком і не зіграє у складі "Барселони" проти "Малаги"

14:48, 10 березня 2018
Футбол
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Мессі вивів збірну Аргентини у фінальний турнір Кубка світу / twitter.com/FIFAWorldCup

В ніч на 10 березня Ліонель і його дружина Антонелла Рокуццо втретє стали батьками, повідомляє Євроспорт.

Про стать дитини поки не повідомляється. У Мессі і Антонеллы вже є двоє синів: Тьяго і Матео.

Читайте такожМессі оголосив ім'я свого третього дитиниМессі з 24 голами у чемпіонаті Іспанії сезону-2017/18 випереджає найближчого переслідувача – одноклубника Луїса Суареса – на 4 м'ячі. Уругваєць має відмінний шанс скоротити відставання.

У заявці на матч Мессі замінить Йеррі Міна.

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Теги: #Мессі дружина#Мессі третя дитина