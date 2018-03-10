Італійський "Лаціо" не хоче продавати квитки своїм фанам на матч з "Динамо" в Лізі Європи

Клуб з Риму стурбований "питаннями безпеки" своїх тіффозі.

Італійський футбольний клуб "Лаціо" (Рим) відмовився продавати квитки своїм фанатам в гостьовий сектор стадіону НСК "Олімпійський".

Відповідну заяву клуб розмістив на своїй офіційній сторінці, повідомляє Динамоманія.

"Футбольний клуб Лаціо повідомляє своїм прихильникам, що він скасував продаж квитків у гостьовий сектор на матч Ліги Європи УЄФА Динамо Київ – Лаціо. З міркувань безпеки продаж квитків буде заблокований. Фанатам "бьянкочелесті" пропонується не їхати в Україну через неможливість придбання квитків на "Олімпійський" стадіон у Києві", – йдеться в заяві.

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Конкретна причина "міркувань безпеки" у заяві не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі в Римі "Лаціо" і "Динамо" зіграли внічию - 2:2. Повторна гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 15 березня.