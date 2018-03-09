"Шахтар" обіграв "Ворсклу" у стартовому матчі другого етапу УПЛ

Гостьова для донеччан гра завершилася з рахунком 0:3.

У Полтаві звершился стартовий матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" здобув велику перемогу над місцевою "Ворсклою", здобувши четверту "суху" перемогу поспіль.

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості потужно розпочали матч, відкрили рахунок у середині першого тайму, а ближче до завершення тайму подвоїли його. Обидва голи на рахунку аргентинця Факкундо Феррейри. А після перерви крапку в матчі поставив своїм точним ударом з пенальті бразилець Марлос.

Читайте також"Шахтар" хотів перенести матч УПЛ з "Ворсклою" у Харків із-за стану поля, але отримав відмовуТаким чином, на рахунку "Шахтаря" тепер 54 очки, а у "Ворскли", як і раніше - 37.

23-й тур УПЛ триватиме двома матчами у суботу і завершиться трьома іграми в неділю.