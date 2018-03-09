"Шахтар" обіграв "Ворсклу" у стартовому матчі другого етапу УПЛ

20:56, 09 березня 2018
Футбол
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"Шахтар" знову виграв в УПЛ з "сухим" великим рахунком / shakhtar.com

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості потужно розпочали матч, відкрили рахунок у середині першого тайму, а ближче до завершення тайму подвоїли його. Обидва голи на рахунку аргентинця Факкундо Феррейри. А після перерви крапку в матчі поставив своїм точним ударом з пенальті бразилець Марлос.

Читайте також"Шахтар" хотів перенести матч УПЛ з "Ворсклою" у Харків із-за стану поля, але отримав відмовуТаким чином, на рахунку "Шахтаря" тепер 54 очки, а у "Ворскли", як і раніше - 37.

23-й тур УПЛ триватиме двома матчами у суботу і завершиться трьома іграми в неділю.

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Теги: #ФК Шахтар#УПЛ-2017/18