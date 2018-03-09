Гравець київського "Динамо" Циганков визнаний кращим футболістом ігрового дня Ліги Європи

Денис забив гол сам і допоміг це зробити партнеру по команді Мораєсу.

Гравець київського "Динамо" Денис Циганков визнаний кращим футболістом ігрового дня в Лізі Європи. Футболіст набрав 60 відсотків голосів серед кращих, які брали участь у перших матчах 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубка, повідомляє офіційний сайт змагань. Гравець англійського "Арсеналу" (Лондон) Генріх Мхітарян набрав 33% голосів, Валон Беріша з австрійського "Зальцбурга" - 4 відсотка, Марсело з французького "Ліона" - 3 відсотки. Напередодні київське "Динамо" зіграло внічию в гостях з римським "Лаціо" - 2:2, а "Арсенал" виграв у гостьовому матчі в іншого італійського клубу "Мілан" - 0:2.

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