Гравець київського "Динамо" Циганков визнаний кращим футболістом ігрового дня Ліги Європи

19:20, 09 березня 2018
Футбол
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18-річний Циганков забив перший гол за "Динамо" / dynamomania.com

Футболіст набрав 60 відсотків голосів серед кращих, які брали участь у перших матчах 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравець англійського "Арсеналу" (Лондон) Генріх Мхітарян набрав 33% голосів, Валон Беріша з австрійського "Зальцбурга" - 4 відсотка, Марсело з французького "Ліона" - 3 відсотки.

Напередодні київське "Динамо" зіграло внічию в гостях з римським "Лаціо" - 2:2, а "Арсенал" виграв у гостьовому матчі в іншого італійського клубу "Мілан" - 0:2.

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Теги: #Ліга Європи#Динамо Київ