Тренер луганської "Зорі" Вернидуб може очолити київське "Динамо"

Також керівники столичного клубу проявляють інтерес до Рауля Ріанчо.

Київське «Динамо» веде активні пошуки нового головного тренера, а головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб входить в число кандидатів на дану посаду.

Як стало відомо сайту вболівальників ФК "Зоря", на даний момент в столичному клубі поки не визначилися з майбутнім нинішнього головного тренера команди Олександра Хацкевича, але результати поточного сезону змушують Ігоря Суркіса вести пошуки потенційних кандидатів на його заміну.

Читайте такожТренер "Зорі" Юрій Вернидуб: Коли у тебе сім чоловік, орендованих з однієї команди, і перед грою з цією командою ти розумієш, що втрачаєш півскладу, то це дуже складноОкрім Вернидуба в клубі придивляються до екс-наставника «біло-блакитних» Рауля Ріанчо. Контракт Вернидуба з "Зорею" закінчується влітку 2018-го.

Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього Олександра Хацкевича в «Динамо» залежатиме від підсумкових результатів команди в Чемпіонаті та Кубку України і Лізі Європи.