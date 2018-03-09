Сьогодні розпочинається другий етап чемпіонату України з футболу

У Полтаві "Ворскла" прийме донецький "Шахтар"

У п'ятницю стартує другий етап чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Після завершення першого етапу чемпіонату України команди поділилися на дві групи, в кожній з яких буде зіграно 10 турів, повідомляє SportArena.

Перші шість команд чемпіонату визначать чемпіона та учасників єврокубків (Ліги чемпіонів і Ліги Європи), а колективи, що залишилися, будуть боротися за збереження прописки в елітному дивізіоні. Клуби, що фінішували на 10-й та 11-й сходинці, зіграють стикові матчі проти команд Першої ліги, що посіли 2-е і 3-е місце. Переможець турныру Першої ліги та аутсайдер УПЛ обміняються місцями.

Учасники першої шістки: Шахтар, Динамо, Ворскла, Зоря, Верес, Маріуполь

Читайте також"Шахтар" з великим рахунком обіграв "Карпати" в матчі Прем'єр-лігиУчасники другої шістки: Олімпік, Олександрія, Карпати, Зірка, Чорноморець, Сталь

Другий етап української Прем'єр-ліги розпочнеться сьогодні з поєдинку Ворскла — Шахтар (початок — о 19:00). Ще два матчі відбудуться завтра, а завершиться тур у неділю, 11 березня, трьома матчами.

Календар 23-го туру УПЛ

Група 1

09.03 Ворскла — Шахтар

11.03 Маріуполь — Зоря

11.03 Динамо — Верес

Група 2

10.03 Олександрія — Чорноморець

10.03 Зірка — Сталь

11.03 Карпати — Олімпік

Очолює турнірну таблицю після 22 турів Шахтар, має в активі 51 очко і перевага над найближчим переслідувачем в обличчі "Динамо" на шість очок.