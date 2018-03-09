Форвард "Динамо" Мораєс після нічиєї з "Лаціо": здобули відмінний результат

00:58, 09 березня 2018
Футбол
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Жуніор Мораєс / REUTERS

«Здобули відмінний результат, ми грали дуже добре проти класного суперника. Хочу привітати нашу команду, кожного з гравців. Здобули відмінний результат в матчі з сильним суперником. Хочу привітати нашу команду, кожен з гравців віддавався на 100%.

Мій гол? Вийшов хороший удар, і я забив. Радий, що допоміг команді. Коли ми вели 1:0, то сіли назад і пропустили два м'ячі. Це було нашою помилкою. Зараз все розберемо і зробимо висновки перед наступним матчем», – сказав Мораєс в ефірі телеканалу "Футбол 2".

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Теги: #матч Лаціо - Динамо