Форвард "Динамо" Мораєс після нічиєї з "Лаціо": здобули відмінний результат

Мораєс, який відзначився у матчі в Римі, прокоментував гру своєї команди.

Бразильський форвард «Динамо» Жуніор Мораєс прокоментував нічию з «Лаціо» у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи (2:2).

«Здобули відмінний результат, ми грали дуже добре проти класного суперника. Хочу привітати нашу команду, кожного з гравців. Здобули відмінний результат в матчі з сильним суперником. Хочу привітати нашу команду, кожен з гравців віддавався на 100%.

Мій гол? Вийшов хороший удар, і я забив. Радий, що допоміг команді. Коли ми вели 1:0, то сіли назад і пропустили два м'ячі. Це було нашою помилкою. Зараз все розберемо і зробимо висновки перед наступним матчем», – сказав Мораєс в ефірі телеканалу "Футбол 2".