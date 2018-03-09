"Арсенал" розбив у гостях "Мілан", "Борусія" без Ярмоленка поступилася "Зальцбургу" у Лізі Європи (результати всіх матчів)

Відбулися перші матчі чергового раунду турніру.

Сьогодні відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок з гучною вивіскою пройшов у Мілані, де зустрічалися "Мілан" і англійський "Арсенал". "Каноніри" розгромили суперника на його полі - 2:0, забивши обидва голи ще в першому таймі. Перший гол - на рахунку екс-гірника Генріха Мхітаряна.

Читайте також"Динамо" і "Лаціо" зіграли внічию в матчі Ліги Європи"Боруссія" провела слабкий матч за відсутності травмованого Андрія Ярмоленка і поступилася "Зальцбургу" - 1:2.

Нагадаємо, що "Динамо" провело матч на виїзді проти "Лаціо" і добилося прийнятної нічиєї - 2:2.

Ліга Європи. 1/8 фіналу

Перші матчі

"Марсель" - "Атлетик" - 3:1

"Мілан" - "Арсенал" - 0:2

"Лаціо" - "ДИНАМО" - 2:2

"Спортинг" - "Вікторія" Плзень - 2:0

"Боруссія" Д - "Зальцбург" - 1:2

ЦСКА - "Ліон" - 0:1

"Лейпциг" - "Зеніт" - 2:1

"Атлетіко" - "Локомотив" - 3:0